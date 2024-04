Padre, madre e due figli aggrediti e rapinati dopo la festa di compleanno

Una famiglia ha subito una violenta aggressione a scopo di rapina. La polizia, intervenuta sul posto, è riuscita a fermare il presunto responsabile, che è stato arrestato con l'accusa di rapina e verrà processato per direttissima.

A finire in manette è stato un 34enne italiano pregiudicato. L'allarme è scattato intorno alle 23 di sabato 27 aprile 2024 in corso Europa. La famiglia stava riponendo nel bagagliaio dell'auto i regali ricevuti dal figlio per il suo compleanno, quando è stata affrontata dal malvivente.

L'auto si trovava parcheggiata all'altezza dello stadio Carlini, di fronte a un concessionario moto. Al giovane, per il suo diciannovesimo compleanno, sono stati regalati tuta ed equipaggiamento da moto per un valore di circa 1.500 euro, che il rapinatore ha cercato di portarsi via.

La famiglia ha tentato di opporsi alla rapina e sono rimasti tutti feriti. La mamma del festeggiato ha riportato 15 giorni di prognosi, secondo il referto medico, mentre la sorella è stata accompagnata in ospedale in codice verde sotto choc.

Sempre nella giornata di sabato un altro rapinatore è stato arrestato a Marassi dopo aver rubato in un supermercato e avere cercato di scappare, infilandosi in una condotta di scarico, che sfocia nel torrente Bisagno.