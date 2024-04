/ Corso Sardegna

Rapina al supermercato con inseguimento, che si conclude nel Bisagno

A dare l'allarme è stato un agente libero dal servizio, che si trovava in quel momento all'interno del supermercato Coop di corso Sardegna. In manette un trentenne, fermato con l'aiuto dei vigili del fuoco dopo che si era infilato in una condotta, che sfocia nel greto del torrente