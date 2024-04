Forzano la porta della chiesa per entrare: la bravata costa cara a tre giovani

Una bravata costata cara. Tre giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Ronco Scrivia. Hanno forzato la porta della chiesa, in località Vallenzona nel comune di Vobbia, e si sono introdotti all'interno.

Un residente della zona li ha notati e, sapendo che in quel momento la chiesa era chiusa, ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i militari. I tre ragazzi sono stati sorpresi all'interno e non hanno saputo spiegare il motivo dell'intrusione.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale sono stati impegnati in diverse operazioni sul territorio genovese: due ubriachi alla guida sono stati denunciati dopo aver provocato incidenti, nel centro storico di Genova sono state invece denunciate due persone, una perché sorpresa con un coltello di 17 centimetri e un'altra perché non aveva rispettato il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune per tre anni. Nei guai, infine, un 45enne che ha sottratto i documenti a un'amica utilizzandoli per cercare di ottenere un prestito da diecimila euro.

