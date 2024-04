Ubriachi alla guida: due denunce, 50enne investe una donna e scappa

Due persone sono state denunciate nelle ultime ore dai carabinieri durante i controlli alla circolazione stradale sul territorio della Città Metropolitana di Genova.

Il primo caso a Cogoleto dove un uomo di 44 anni ha provocato un incidente e poi è stato trovato con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello consentito dalla legge.

A Savignone, invece, una donna di 50 anni ha investito una coetanea e non si è fermata per prestare soccorso, rendendosi così responsabile di omissione. I carabinieri l'hanno poi intercettata e fermata, trovando anche un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore a quello di legge.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale sono stati impegnati in diverse operazioni sul territorio genovese: tre ragazzi sono stati sorpresi all'interno di una chiesa chiusa nella quale si erano introdotti forzando la porta d'ingresso. La bravata è costata una denuncia a tutti e tre. Nel centro storico di Genova sono state invece denunciate due persone, una perché sorpresa con un coltello di 17 centimetri e un'altra perché non aveva rispettato il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune per tre anni. Nei guai, infine, un 45enne che ha sottratto i documenti a un'amica utilizzandoli per cercare di ottenere un prestito da diecimila euro.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp