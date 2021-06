Impiegata postale truffa 86enne: conto trasferito e 130mila euro a quattro complici

Nella giornata di venerdì 25 giugno 2021 i carabinieri di Marassi, al termine di un'indagine iniziata in seguito alla denuncia di una 86enne genovese, hanno denunciato a piede libero per truffa in concorso una 55enne incensurata, impiegata delle Poste italiane, e altre quattro persone pregiudicate dell’età compresa tra i 28 e 64 anni, tutte residenti a Genova.

L'anziana donna si era rivolta alle forze dell'ordine denunciando che ignoti avevano richiesto, a sua insaputa, il trasferimento del suo conto corrente postale presso una filiale di una cittadina campana e l’esecuzione di quindici operazioni di trasferimento di denaro, sempre dal suo conto corrente, per un importo di almeno 80mila euro.

Al termine dell’indagine i militari hanno accertato che l'impiegata postale aveva fornito ai suoi quattro complici gli estremi della documentazione “bancaria” della vittima per effettuare il trasferimento del conto corrente e poi l’emissione da parte dei malfattori di diversi

assegni postali falsificati (circa 50mila euro), per un danno patrimoniale complessivo di oltre 130 mila euro.