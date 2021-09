Terzo valico, scongiurata (per ora) la cassa integrazione

Proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata di martedì 14 settembre 2021

Sospiro di sollievo per i 300 lavoratori di Pavimental che operano nel Terzo Valico. "Abbiamo scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione, ma la questione delle varianti non riconosciute dal Cociv resta e l'azienda ha detto chiaramente che serve una soluzione entro un mese, altrimenti procederà alla sospensione dei lavori nei cantieri di cui si occupa", spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

Ci sarà una riduzione della forza lavoro del 20%, ma gli operai saranno destinati ad altri cantieri italiani. Nell'assemblea di oggi, giovedì 9 settembre 2021, con i lavoratori è stato deciso uno sciopero di 24 ore per martedì prossimo (14 settembre ndr.), durante il quale è previsto anche un presidio davanti alla sede della prefettura.

"Siamo preoccupati - aggiunge Tafaria - chiediamo in tempi brevi un intervento da parte di Rfi e del Governo per sbloccare questa situazione".

Venerdì 10 settembre alle ore 10.30 in Regione il presidente Giovanni Toti riceverà i sindacati e i rappresentanti del comparto di riferimento per affrontare i nodi legati alla questione del Terzo Valico.