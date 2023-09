Spugne fritte a Certosa, attenzione ai cani

Spugne fritte in via Adamello. La segnalazione è stata fatta sul gruppo di quartiere 'Quelli di..Certosa' da una cittadina che ha spiegato di aver rimosso il boccone. Le spugne fritte possono essere letali per i cani se ingerite. L'animale viene attirato dall'odore di fritto, ma poi quel maledetto boccone, una volta nello stomaco, non si decompone, causando atroci sofferenze all'animale.

Bocconi killer sono stati segnalati anche nei giorni scorsi anche nella zona del Biscione, in via Leonardo Fea, dove è stata trovata una grossa esca, della dimensione di un pugno, contenente ami da pesca. Una maxi polpetta pericolosissima se addentata da un cane o un gatto, spugne fritte invece nei giorni scorsi a Marassi in via Menini.

Segnalazioni recenti ancora in Val Bisagno, in particolare a Molassana tra via di Pino e via Allende, prima del campo sportivo Ca' de Rissi, in questo caso polpette con chiodi. Ritrovamenti negli ultimi mesi anche nei quartieri di Sturla e San Martino, ad Albaro in via De Gaspari e a Pontedecimo in via Val D'Astico.