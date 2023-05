Ancora spugne fritte, l'appello: "Se ne vedete in giro, buttatele"

"Attenzione: presenza di spugna fritta per cani dal curvone di via Val D'Astico. State attenti ai vostri cani, di certo non sarà l'unica. Io l'ho buttata". Non sembra arrestarsi il deplorevole fenomeno dei bocconi potenzialmente letali per i nostri amici a quattro zampe.

Il messaggio è apparso sul gruppo Facebook 'Pontedecimo' nella serata di giovedì 11 maggio 2023. "Sono certa che fosse spugna perché l'ho aperta, era gommapiuma e rilasciava olio fritto. Mi raccomando se ne vedete in giro buttatele", conclude l'autrice del post.

È anche grazie a segnalazioni come queste che, chi possiede un cane, può difendere lui e se stesso da rischio di trovarsi in situazioni spiacevoli. Il problema dei bocconi sembra ciclico, si attenua in alcuni periodi dell'anno, ma poi, con la bella stagione e le temperature miti, torna a ingigantirsi, anche a causa dell'odore delle deiezioni canine.

Nel frattempo il Comune lavora all'ipotesi di permettere ai cani di circolare, al guinzaglio, liberamente nei parchi, non solo nelle aree a loro riservate, in determinati orari.