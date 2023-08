Paura nella notte, ladro entra in casa per rubare: pugno in faccia al proprietario

Un 23enne originario del Gambia è stato arrestato dai carabinieri a Sestri Levante per tentata rapina, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. .

Il giovane si è introdotto, intorno alle 4 del mattino, in un'abitazione di via Antica Romana. Scoperto dal proprietario dell'appartamento ha reagito con violenza colpendo l'uomo con un pugno in faccia. A questo punto ha tentato la fuga mentre venivano chiamate le forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti con pattuglie da Sestri Levante e Lavagna e sono stati aggrediti dal 23enne, fermato anche grazie all'utilizzo dello spray urticante. Durante la colluttazione un militare è stato afferrato per il collo e ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L'arrestato sarà giudicato per direttissima. Sempre a Sestri Levante i carabinieri hanno disarmato e denunciato, nelle ultime ore, un uomo che girava per la città armato di due coltelli (a questo link l'articolo).