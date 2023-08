A spasso tra vicoli e Darsena, ma dovevano essere in carcere

Due ricercati sono stati arrestati nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale genovese.

Il primo caso in Darsena. Una pattuglia della stazione di San Teodoro e Scali ha fermato in via Megollo Lercari un 45enne originario della Campania, durante un normale pattugliamento del territorio. Dal controllo della banca dati delle forze dell'ordine è emersa un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere per il reato di estorsione, disposta dal Tribunale di Pisa. Ma non solo. Sull'uomo pendeva anche un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di La Spezia per una condanna a 18 mesi per reati inerenti gli stupefacenti.

Il secondo episodio, invece, in via Prè. Un equipaggio del nucleo radiomobile ha notato uno straniero con atteggiamento sospetto. Immediato il controllo. Si trattava di un 45enne romeno con precedenti che aveva in pendenza un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Roma, perché ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio.