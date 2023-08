Ubriaco semina il panico in strada con due coltelli

Un italiano di 33 anni, nullafacente, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per porto di oggetti atti a offendere e procurato allarme.

L'uomo, palesemente ubriaco, ha cominciato a seminare il panico per le vie di Sestri Levante imperversando in strada armato di due coltelli. Molti cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine impauriti.

I carabinieri sono intervenuti in maniera tempestiva e hanno disarmato il 33enne. Le due lame, rispettivamente di 23 e 38 centimetri, sono state sequestrate. Nelle ultime ore, sempre a Sestri Levante, i militari hanno anche arrestato un ladro che ha colpito con un pugno in faccia il proprietario dell'appartamento in cui si era introdotto per rubare (a questo link l'articolo).