Aggressione in via Gramsci, un arresto

Un uomo di 27 anni, originario del Brasile, è stato arrestato, durante le prime ore del mattino di sabato 12 agosto 2023, dai carabinieri della compagnia del Centro.

I militari hanno eseguito la misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova per rapina. In seguito alle indagini svolte il 27enne, con precedenti, è stato ritenuto il responsabile di un'aggressione in via Gramsci, allo scopo di rubare un portafoglio, ai danni di un 46enne genovese.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale genovese hanno anche arrestato due ricercati tra Darsena e via Prè. Doppio arresto anche a Sestri Levante: un ladro che ha colpito con un pugno in faccia il proprietario dell'appartamento in cui si era introdotto per rubare (a questo link l'articolo) e un uomo che ha seminato il panico in centro armato di due coltelli.