Saluto fascista in aula, poi denunciarono il sindaco per diffamazione: procedimento archiviato

È stato archiviato il procedimento penale proposto dagli ex consiglieri comunali Francesco Biamonti e Valeria Amadei nei confronti del sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone e dei consiglieri Matteo Calcagno, Giorgia Pisani e Federico Giusto.

Biamonti e Amadei insieme a un terzo consigliere, Mauro Siri, che due anni fa erano espressione della minoranza di centrodestra in consiglio comunale, sono stati rinviati a giudizio per violazione della legge Mancino, in quanto il 27 gennaio 2021, nel Giorno della Memoria, votarono alcune delibere di seduta esibendosi in quello che sembrava a tutti gli effetti un saluto fascista (loro hanno sempre negato). Però poi - dopo che il caso venne fuori con un importante risalto mediatico - Biamonti e Amadei presentarono denuncia per diffamazione nei confronti del sindaco e di altri esponenti della maggioranza che li avevano apertamente accusati sui social e rilasciando dichiarazioni alle testate giornalistiche. In seguito, tutti e tre i consiglieri si dimisero.

Nelle motivazioni del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini si legge che “le espressioni usate nella nota stampa di Paolo Bruzzone, all’epoca sindaco del Comune di Cogoleto, sono state pienamente rispettose dei canoni di verità e rilevanza pubblica del fatto, nonché dei canoni di continenza e correttezza dell’esposizione”.

Il caso scatenò una vera e propria bufera che uscì dai confini della Liguria e dopo poche settimane, a Cogoleto, venne organizzata una manifestazione da Anpi a cui parteciparono circa 300 persone.