VIDEO | «Saluto fascista in consiglio», bufera a Cogoleto: le immagini della seduta

Le immagini trasmesse in streaming sulla pagina Facebook del sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, mostrano sul finire della seduta tre votazioni in cui i tre consiglieri di centrodestra alzano il braccio all'apparenza riproducento il saluto fascista. Scoppia la polemica, sindaco e vicesindaco denunciano insieme con il presidente della Regione Giovanni Toti: `«Vergognoso, per di più nella Giornata della Memoria»