Ruba soldi da un distributore automatico e colpisce al volto un poliziotto con un cacciavite

Nel pomeriggio di domenica, in via Milano a Genova, la Polizia di Stato ha arrestato un 54enne francese per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Per l'uomo, anche una denuncia per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e di armi od oggetti atti ad offendere.

Tutto è iniziato quando un assistente capo della Polizia di Frontiera di Genova, libero dal servizio, ha visto l'uomo scassinare il distributore di bevande di un autolavaggio di via Milano, ed è dunque intervenuto qualificandosi. Il ladro, vistosi scoperto, lo ha colpito al volto con un grosso cacciavite per poi darsi alla fuga.

Immediatamente le volanti dell’Upg, intervenute in soccorso del collega, hanno iniziato a cercare il fuggitivo, trovandolo poco dopo nascosto all’interno di un cantiere.

Il 54enne è stato trovato in possesso oltre che del grosso cacciavite anche di svariate monetine, di un blocchetto di buoni pasto intestati ad un cittadino genovese, di altri due cacciaviti e di numerose chiavi. È stato arrestato e processato per direttissima.