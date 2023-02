Ritiro medicinali con la sola tessera sanitaria, Gratarola: "Ci stiamo lavorando"

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 14 febbraio Sauro Manucci (FdI) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di attivare l'utilizzo della sola tessera sanitaria per il ritiro dei medicinali prescritti.

Questo potrebbe essere possibile grazie alla condivisione del fascicolo sanitario elettronico con le farmacie scelte dal cittadino tra quelle che aderiranno al servizio, che potranno così visualizzare le prescrizioni e procedere all'erogazione del farmaco. Il consigliere ha ricordato che il progetto è già attivo in alcune regioni d'Italia.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che è in corso di avanzatissima realizzazione da parte di Liguria digitale il progetto che consentirà il ritiro dei farmaci ai cittadini anche attraverso il solo utilizzo della tessera sanitaria oppure il solo codice fiscale e ha aggiunto che il servizio rientra nel piano per la completa dematerializzazione della ricetta farmaceutica.