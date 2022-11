Riscaldamento case di via Novella, Barbazza: "Lunedì incontro con i comitati per un tavolo operativo sulle alture"

Sul caso del riscaldamento nelle case Arte a Ca' Nova, interviene anche il presidente del municipio Ponente Guido Barbazza: "Il municipio - spiega - segue con grande attenzione il problema dei palazzi di via Novella e concretizza l'attenzione sui quartieri collinari dando il via a uno specifico tavolo operativo, per un programma quinquennale di attenzione, cooperazione e interventi volto alla sistematica risoluzione dei problemi ultra decennali che affliggono i grandi insediamenti abitativi sulle nostre colline"

Del tavolo - volto a ripristinare pulizia, decoro, sicurezza, portando idee e progettualità nuove - Barbazza ne aveva già parlato, ma adesso spunta data del primo appuntamento: il municipio incontrerà associazioni, comitati e cittadini al palazzo municipale di Voltri lunedì 28 novembre alle 16.

Nel frattempo - quando il problema è 'deflagrato' con la minaccia dei cittadini di incatenarsi - il consigliere comunale Fabio Ariotti ha presentato un'interrogazione alla giunta per chiedere ufficialmente di impostare la sonda negli appartamenti a 21 gradi e non a 19, e che il manometro venga impostato per una teperatura dei termosifoni più alta di 40 gradi. Ariotti chiede anche se sia possibile anticipare l'accensione alle ore 12 per consentire alle persone di pranzare non al freddo, e di sapere quando sono previsti i lavori di sostituzione delle tubature obslete "così come constatato lo scorso inverno". Tutto al fine di "permettere ai cittadini di riscaldarsi, come è loro diritto, tanto più che la spese viene loro comunque conteggiata in bolletta di amministrazione" denunciando che il problema avviene anche in altre zone come Torre Cambiaso e piazza Di Vittorio. Qualche giorno dopo, Arte, Siram e le istituzioni avevano incontrato i cittadini e alcuni provvedimenti sono stati presi.