Alloggi Arte di via Novella, lunedì un incontro con il comitato di quartiere

Si terrà lunedì mattina un incontro tra Siram Veolia, Arte, Comune di Genova e i comitati di quartiere di via Novella per fare il punto della situazione sulle segnalazioni degli inquilini degli appartamenti Arte.

A farlo sapere sono Siram Veolia e Arte Genova che - a proposito dell'articolo che riprendeva le lamentele dei cittadini su riscaldamento e infissi - comunicano: "L'edificio di via Novella rientra tra i 23 edifici gestiti da Siram nell'ambito di una concessione avente come oggetto l'ammodernamento, la riqualificazione energetica e la conduzione delle centrali termiche. Nel caso specifico, la centrale termica è stata totalmente riqualificata nell'anno 2020 e quindi risulta essere nuova e perfettamente funzionante. Si evidenzia che tutti gli impianti termici per la stagione 2022-2023 devono essere gestiti rispettando quanto stabilito dal DM 383 del 06/10/2022, che pone delle specifiche modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas con l'obiettivo esplicito di contenere i consumi. Nonostante ciò, i rilievi effettuati, anche nelle ore notturne, riportano temperature nei singoli ambienti coerenti con le disposizioni normative".

Al fine della riqualificazione energetica dell'intero complesso, "Arte ha completato a giugno scorso un importante intervento di sostituzione di serramenti grazie al quale, con un finanziamento europeo di circa 2 milioni di euro, sono stati sostituiti i serramenti di circa 200 appartamenti. Attraverso il Superbonus 110% è imminente l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'intero complesso, con il quale saranno sostituiti i restanti serramenti degli altri oltre 500 alloggi, oltre alla coibentazione dell'involucro edilizio con un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro. Infine, è stato completato il progetto di manutenzione complessiva dei sottoservizi compresa la rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento con ulteriore riduzione delle dispersioni, su cui è previsto un finanziamento pari a circa 3,5 milioni da parte del Comune di Genova".

Infine, l'annuncio dell'incontro: "A conferma della costante attenzione alle segnalazioni che giungono dagli utenti del patrimonio gestito da Arte, lunedì mattina si terrà un incontro con i rappresentanti del comitato di quartiere per fare il punto della situazione e per condividere eventuali azioni da intraprendere".