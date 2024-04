Tari, nuovi rincari? Piciocchi: "Faremo ogni sforzo per tenere inalterato il costo"

Entro il 30 aprile - salvo proroghe - ogni comune dovrà approvare il Piano economico finanziario (Pef) relativo alla Tari. E l'approvazione del Pef, di conseguenza, determinerà la tariffa per i cittadini del centro interessato.

"Ma se si parla di un aumento massimo del 7,09% - è l'allarme del capogruppo Pd Simone D'Angelo - Amiu avrebbe prospettato ai comuni della Città Metropolitana costi ben superiori a questo tetto soglia. I cittadini genovesi in questi anni sono stati abituati ad aumenti importanti della tariffa, che comportano un esborso altrettanto significativo che incide sulla qualità della vita a Genova".

D'Angelo ha chiesto lumi alla giunta: "Anche nel Comune di Genova arriveranno nuovi aumenti della Tari? Se sì, di quanto?".

"La delibera 389 del 2023 - ha risposto l'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi - di fatto prevede un incremento dei piani finanziari, non nello specifico della Tari, per un massimo del 9,6%, salvo deroghe. Un incremento legato all’inflazione, calmierato dall’autorità di regolazione, con deroghe che possono essere certificate se si attesta l’equilibrio del conto economico. In questo momento non abbiamo ancora ricevuto il Pef e dunque le indicazioni riguardati i conti nel nostro Comune. Noi però vogliamo lasciare inalterato il costo della Tari, e faremo ogni sforzo per farlo".

Anche perché a Genova la Tari è già aumentata: "La bolletta è nella fascia media e risente di quella famosa rata annuale di rientro. Quindi faremo ogni sforzo per evitare altri aumenti. Ogni anno però è una incognita. Per adesso non ho il dato tecnico dell’ente di regolazione che mi dica che ci saranno aumenti" conclude Piciocchi.

"Non posso che ribadire una forte preoccupazione sull'aumento della Tari, vigileremo affinché non aumenti ulteriormente" ha concluso D'Angelo.