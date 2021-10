Reddito di Cittadinanza: in Liguria si è licenziato un navigator su due

In Liguria sono rimasti in servizio solo 4 navigator su 10 tra quelli assunti tre anni fa per aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a reinserirsi nel mondo del lavoro. La maggioranza di loro ha deciso di licenziarsi perchè non soddisfatto della propria posizione o per aver trovato una nuova occupazione.

Oggi sono solo 24 i navigator operativi, il loro contratto a tempo determinato scadrà il 31 dicembre 2021. Questo è il quadro della situazione dipinto da Gianni Berrino, assessore al lavoro della Regione Liguria, che è stato interpellato in Consiglio regionale da Giovanni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa.

Dei 63 navigator assegnati alla Liguria con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, già ad inizio 2021 ne rimanevano solo 50 che, nel corso dell’anno, si sono ulteriormente dimezzati. La situazione attuale rischia di provocare rallentamenti nelle procedure di erogazione del beneficio ma anche nelle attività di avviamento al lavoro che dovrebbero essere seguite proprio da queste figure.

L’assessore Berrino ha poi aggiunto:

"I navigator che dovevano trovare un lavoro a tempo indeterminato ai percettori del reddito di cittadinanza si sono trovati a essere loro stessi dei lavoratori precari. Abbiamo interloquito con il Governo e Anpal Servizi attraverso la commissione Lavoro affinché si trovasse una soluzione per i navigator precari, ma nessuna risposta è stata data. "

Il consigliere Pastorino ha chiesto alla giunta regionale di preservare i posti di lavoro e la professionalità dei navigator ancora in servizio. Infine ha aggiunto: