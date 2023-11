Legno in spiaggia dopo la mareggiata, Rapallo permette la raccolta ai cittadini

Il Comune di Rapallo, attraverso un'apposita ordinanza del sindaco Carlo Bagnasco, ha dato il via libera ai cittadini alla raccolta del materiale ligneo che si è depositato sulle spiagge in occasione delle violente mareggiate che hanno colpito la costa nelle ultime settimane.

L'ordinanza rileva che tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 il mare ha lasciato una rilevante quantità di legname spiaggiato, ancora presente e da rimuovere per una fruizione sicura della stessa costa di Rapallo. In particolare viene citata la spiaggia di San Michele di Pagana e l'area di parcheggio Valle Christi dove è stato temporaneamente spostata una parte di questo materiale, che può essere prelevato dalla popolazione ai fini della combustione in impianti termici, previa verifica dell'assenza di materiale estraneo.

Il prelievo dovrà avvenire previo accordo con l'ufficio Igiene Urbana (Tel. 0185.680225 - mail nettezza-urbana@comune.rapallo.ge.it) e, come detto, sarà effettuabile presso le spiagge o presso il punto di raccolta temporanea dell'area parcheggio di Valle Christi previa verifica dell'assenza di materiale estraneo.