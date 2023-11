Mareggiata con feriti e danni, l'imprudenza mette a rischio anche i soccorritori

Danni e feriti. La violenta mareggiata in Liguria di venerdì 3 novembre 2023 lascia pesanti strascichi sul territorio e non sempre bastano le norme di protezione o quelle legate al buon senso. Nonostante il divieto a sostare su litorale, strade costiere, moli pontili tanti curiosi e 'cacciatori' di foto hanno sfidato la forza delle onde per cercare di portare a casa scatti suggestivi, mettendo a repentaglio la propria sicurezza, ma anche quella di coloro che, in emergenza, devono poi intervenire per i soccorsi.

I vigili del fuoco di Genova hanno pubblicato su Facebook alcuni scatti della giornata, quattro foto che testimoniano i grandi rischi corsi in poche ore. Il soccorso di una persona che si era avventurata sugli scogli di Punta Vagno ed è poi finita in gravi condizioni all'ospedale. Gli stessi soccorritori sono stati colpiti più volte dalle onde, rischiando loro stessi di finire in mare.

E poi le immagini di un uomo con una macchina fotografica al collo colpito da un'onda sulla passeggiata di Nervi dove altri curiosi hanno rischiato di essere travolti all'altezza della Torre Gropallo e il 'fuggi fuggi' in piazzetta a Portofino, dove il mare ha raggiunto i tavolini affollati di turisti. In ospedale anche una ragazza travolta da un'onda mentre correva in via Murcarolo, così come l'agente della polizia locale intervenuta in suo soccorso. "Il nostro lavoro - scrivono i vigili del fuoco su Facebook - consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l'ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni".

Tanti, come detto, anche i danni con strutture totalmente distrutte, come uno storico ristorante a Camogli (qui il video del crollo) e un chiringuito a Bogliasco - mentre, nel frattempo è anche arrivata una nuova allerta meteo e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto sapere di essere pronto a dichiarare lo stato di emergenza regionale. Problemi da levante a ponente, ad Arenzano l'acqua che ha letteralmente invaso la passeggiata, parte della carreggiata e devastato un ristorante.