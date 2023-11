Mareggiata, inizia la conta dei danni: "Necessari piani di tutela per le coste"

Inizia la conta dei danni dopo la seconda, violenta mareggiata di ieri, domenica 5 novembre. Secondo le previsioni meteo, il mare dovrebbe iniziare a calmarsi dalla giornata di oggi, con Arpal che segnala "mareggiata" anziché "mareggiata intensa". Occorre sempre essere prudenti, dunque, evitando di mettersi a rischio per scattare fotografie al mare, ma la situazione dovrebbe migliorare.

E c'è già chi ha iniziato a contare i danni dopo i due violenti fenomeni (il primo venerdì) accompagnati anche da un'allerta meteo che ha causato anche smottamenti nell'interno. Tra oggi e domani la Regione si occuperà di fare una prima ricognizione con i sindaci dei comuni costieri per coprire le somme urgenze, e il presidente Giovanni Toti ha detto di essere pronto a dichiarare lo Stato di emergenza regionale,

Le prime a essere danneggiate sono le diverse realtà con sede sul mare, da levante a ponente: molte società sportive e di pesca, tra cui quelle di Quarto e Sturla, e a ponente quelle di Voltri dove il mare ha causato problemi specialmente a quelle più vicine al capolinea della linea Amt 1. A Nervi il mare ha distrutto il chiosco della Marinella, mentre a Voltri la passeggiata Roberto Bruzzone è stata pesantemente danneggiata e chiusa per l'ennesima volta. Danni anche in provincia: a Camogli la furia delle onde ha letteralmente demolito uno storico ristorante, mentre ad Arenzano il mare ha sfondato la vetrata di un altro locale, devastandolo, e a Bogliasco ha fatto crollare un chiringuito. E poi ci sono le spiagge danneggiate, muretti crollati, sabbia trasportata dal mare ovunque.

Nel frattempo non mancano le reazioni politiche: "Occorrono risorse immediate per proteggere il litorale - dice il sindaco di Bogliasco e deputato Pd Luca Pastorino -. Oltre a occuparsi del rischio su terra ci si deve occupare anche della protezione delle coste, visto il costante aumento delle frequenze dei fenomeni". Una soluzione per Pastorino potrebbe essere rappresentata dai canoni demaniali marittimi: "Utilizziamo quei proventi, aumentati a dismisura negli ultimi anni. La protezione dell'abitato è un tema di protezione civile nazionale che ha bisogno di programmazione oltre che delle giuste risorse".

Anche i consiglieri Pippo Rossetti (Regione), Cristina Lodi (Comune) e Paola Perfumo (Municipio Levante), tutti e tre di Azione, hanno avuto occasione di verificare i danni subiti dalle associazioni e attività commerciali specialmente tra Quarto e Sturla: "Abbiamo condiviso la necessità di far presente nei diversi livelli istituzionali il tema dei contributi per i danni subiti, ma anche la necessità di un piano a tutela della costa; in altri paesi il lavoro portato avanti per contrastare il fenomeno delle mareggiate sempre più forti e soprattutto sempre più frequenti ha già portato a dei risultati, mentre in Italia e in Liguria siamo ancora a discuterne. Sono pochi gli investimenti pubblici dedicati alla costruzione delle difese che consentono alle onde di infrangersi prima di arrivare sulla costa, luogo dove risiedono stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività sportive e molto altro".