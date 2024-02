Piscina Mameli, lavori completati: “Siamo all'ultimo miglio, questione di settimane”

A due passi dalla passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri, che nei prossimi mesi vedrà la progettazione per il suo rifacimento, si trova un’altra opera importante ormai da molto tempo in balia dei lavori, la piscina Mameli. Le ultime notizie sono però incoraggianti: in consiglio comunale il vicesindaco Pietro Piciocchi, facendo il punto della situazone, ha spiegato che i lavori principali siano stati completati e che nelle prossime settimane si potranno aprire i battenti della struttura rinnovata.

A chiedere chiarimenti è il consigliere della Lega Alessio Bevilacqua: “La Mameli è parte integrante della storia sportiva della delegazione e di tutta la città. I lavori avevano subito un rallentamento per colpa del covid ma anche a causa della complessità degli interventi che avevano subito modifiche in corsa, adesso a che punto siamo?”.

“Il lavoro della piscina è completato - spiega il vicesindaco Pietro Piciocchi – abbiamo concluso la settimana scorsa la piastrellatura della vasca e in questo momento è in corso l’attività di Iren, Ireti ed Enel per gli allacci delle utenze. Direi che ormai è una questione di conto alla rovescia”.

È già anche stata avviata dal Comune la gara per l’individuazione del soggetto gestore: “Non so dire esattamente quando potremo aprire, però siamo veramente all’ultimo miglio, nelle prossime settimane apriremo i battenti”.

Il cantiere era stato avviato nel febbraio 2020 e quasi subito stoppato a causa del covid, poi a causa di una serie di ulteriori ritardi e modifiche da apportare al progetto l'inaugurazione prevista nel 2021 era slittata al 2022 e così via. Nel 2024, salvo ulteriori imprevisti, finalmente la piscina Mameli di Voltri potrà tornare a vivere e a ospitare competizioni di pallanuoto anche a livello internazionale.