Aggredisce ex convivente e madre di lei per strada, arrestato

Il lockdown, quando le aggressioni tra le mura domestiche sono aumentate in maniera esponenziale, è alle spalle. Ma nella sola giornata di lunedì 28 febbraio 2022 la polizia è stata impegnata in due diversi interventi per aggressioni ai danni di donne. Segno che il fenomeno della violenza di genere è sempre bene presente e per questo non bisogna abbassare i riflettori.

Nel primo caso un 25enne è stato fermato dai poliziotti del commissariato Cornigliano a Pegli, durante un'aggressione in strada alla fidanzata e alla madre di lei. Il giovane aveva avvicinato la sua ex compagna, in stato di gravidanza, tentando di convincerla ad avere un dialogo riparatore.

Al rifiuto della ragazza, ha iniziato a tirarla per un braccio e a strattonarla, fino all'arrivo della madre di lei, che si è frapposta fisicamente tra i due, ricevendo una valanga di insulti. Il ragazzo ha tentato anche di estrarre un manganello telescopico dalla tasca del giubbotto, ma è stato bloccato dagli agenti. Ai poliziotti la giovane ha confessato di subire maltrattamenti dall'ex convivente dal settembre scorso, tanto essersi rifugiata nell'abitazione della madre.

L'ultima feroce aggressione è avvenuta il giorno prima quando il giovane l'ha colpita con schiaffi al volto e l'ha stretta alla gola, incurante del suo stato di gravidanza. Ieri, il suo maldestro tentativo di rimediare, l'ha condotto direttamente in carcere a Marassi. Il secondo episodio (qui la notizia) è avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso.