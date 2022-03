Botte a moglie e figlia, fermato dalla polizia lungo le scale

Il lockdown, quando le aggressioni tra le mura domestiche sono aumentate in maniera esponenziale, è alle spalle. Ma nella sola giornata di lunedì 28 febbraio 2022 la polizia è stata impegnata in due diversi interventi per aggressioni ai danni di donne. Segno che il fenomeno della violenza di genere è sempre bene presente e per questo non bisogna abbassare i riflettori.

Un 25enne è stato arrestato (qui la notizia). Il secondo episodio di maltrattamenti è avvenuto nel quartiere di San Fruttuoso dove i poliziotti sono intervenuti in un appartamento per lite in famiglia con percosse. Fermato mentre scendeva le scale in procinto di allontanarsi, l'aggressore ha ammesso di aver avuto una discussione con la figlia e la moglie.

All'interno, i familiari, molto scossi, hanno raccontato di subire vessazioni da parte del 'padre padrone' da lungo tempo. Forte della sua prestanza fisica, l'uomo ha sempre imposto la sua volontà alla moglie che negli anni, per non compromettere il matrimonio, ha subito in silenzio violenze fisiche e psicologiche.

Ieri sera, in particolare se l'è presa con la figlia, umiliandola a parole e schiaffeggiandola per poi aggredire la coniuge intervenuta a difesa della ragazza. Gli operatori hanno denunciato l'uomo, compilando anche il protocollo Eva per tenere accesa l'attenzione sui suoi comportamenti in famiglia.