"Bloccati con l'ambulanza per quasi quattro ore al Galliera"

Il lunedì è tradizionalmente il giorno di maggior afflusso nei pronto soccorso cittadini e ancora una volta è capitato di vedere ambulanze ferme per ore davanti al Galliera.

Lunedì 21 novembre 2022 l'equipaggio di un'ambulanza è rimasto fermo per quasi quattro ore in attesa che il paziente da loro trasportato venisse preso in carico dall'ospedale. "Questa situazione si ripete giorno dopo giorno - racconta un soccorritore -. Noi con le ambulanze bloccate e i pazienti sulle nostre barelle per ore ed ore. Non è possibile".

L'equipaggio in questione, arrivato al Galliera alle 11.08, ha potuto riprendere servizio solo alle 14.57. Nel pomeriggio la situazione non è andata molto migliorando in quanto alle 16.30 al San Martino si registravano ancora un centinaio di pazienti, tra quelli in visita e in attesa. Una cinquantina le persone al Galliera e una sessantina allo Scassi.

L'aumento di afflussi si verifica con frequenza all'inizio di ogni settimana - ha spiegato più volte Alisa - poichè si sconta la mancanza del proprio medico di medicina generale a supporto della popolazione nel weekend. Per questa ragione va rinnovato un invito ai cittadini: al fine di non sovraffollare i pronto soccorso, già particolarmente stressati nei fine settimana, è di fondamentale importanza non autopresentarsi per casi non urgenti, ma contattare in prima istanza il medico di medicina generale.