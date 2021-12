Effetto Omicron sui treni: personale ridotto dalla quarantena covid e convogli cancellati

La variante Omicron corre e ferma i treni: le quarantene per contagi e per contatti stretti con positivi del pesonale, costringono Trenitalia a cancellare e a rimodulare i treni regionali.

Per l'azienda le ripercussioni sull'organizzazione del servizio sono previste fino al 9 gennaio. I dati sono in aggiornamento, ma nella tarda mattinata di mercoledì 29 dicembre, risultano cancellati più di 50 treni regionali.

Sul sito di Trenitalia si può trovare l'elenco di tutti i convogli che troveranno un servizio sotistutivo con bus, eccetto quelli che percorrono solo la tratta metropolitana genovese tra Nervi e Voltri per cui si può utilizzare il servizio di Amt. Si può consultare nella sezione "infomobilità Trenitalia" selezionando l'area geografica d'interesse oppure si può telefonare al numero verde 800.892021.

Per chi si sposta su rotatia sulle tratte regionali si annuncia una fine dell'anno complicata e un inizio 2022 all'insegna degli aumenti. Come annunciato dall'assessore ai trasporti regionali Gianni Berrino, a partire dal 1 gennaio gli abbonamenti costeranno il 5% in più e le corse semplici l'8%: "Un incremento previsto in concomitanza con gli investimenti decisi attraverso il contratto di servizio - spiega l'assessore - a oggi sono infatti arrivati in Liguria, secondo il programma, 31 nuovi convogli che vanno a sostituire quelli vecchi. L'arrivo di nuovi mezzi proseguirà anche nel 2022 con 8 nuovi convogli e porterà a una sostituzione di materiale rotabile molto consistente in grado di ridurre, alla fine del 2023, l'età media del parco rotabile circolante in Liguria a ciraca 4,8 anni, a fronte di un'età di 27 anni, a inizio 2018". Ma quello che preoccupa oggi i passeggeri è il virus salito a bordo.

