Addio al pasticcere Franco Priano, l'ultimo dei 'papà' della storica focaccia

Voltri ha perso i tre 'papà' della sua focaccia più celebre, quella di Priano: è mancato Franco Priano, l'ultimo dei tre fratelli che fondarono la storica attività. Nel 2020 era mancato Angelo Priano, a 80 anni, e un anno dopo il fratello Giuseppe, a 87 anni.

I tre fratelli, nel 1964, avevano deciso di rilevare dalla famiglia Bruzzone la gestione della bottega di Simone Dagnino ("Scimunin") in via Camozzini, uno dei padri della tipica focaccia di Voltri. Dopo un decennio, i tre Priano avevano rilevato del tutto l'attività aprendo anche un altro punto vendita poco distante dove, di lì a poco, aveva iniziato a lavorare anche la sorella Maria.

E proprio Franco, pasticcere dall'età di 14 anni, aveva insegnato ai suoi fratelli l'arte della produzione dolciaria da affiancare a quella della tipica focaccia voltrese. Tradizioni, ora, interamente nelle mani della sorella Maria che gestiva la confetteria e dei figli dei Priano.

"Hai ritenuto - commenta il figlio Paolo - fosse arrivato per te il tempo giusto per avvicinarti nuovamente alla mamma che ti avrà già preparato grembiuli e magliette per tornare a lavorare con i tuoi fratelli. Mi piace ricordarti così, davanti al tuo forno, insieme agli zii, orgogliosi della realtà che con fatica e tanto amore avete costruito. Ogni volta che impasterò pandolci e colombe mi basterà pensarti intensamente e tu sarai lì, ogni momento accanto a me, a ricordarmi che tutto va bene".

Se il figlio lo ricorda come "un padre meraviglioso, il mio miglior amico, il più esemplare dei maestri", sono molti anche i cittadini commossi e riconoscenti che gli rendono omaggio sui social: "Il maestro della focaccia e dei dolci" scrive Marina, "Voltri perde un figlio talentuoso che per lungo tempo ha dato lustro al paese" commenta Ivana, "Sono stati tre grandi iomini nella vita, a 15 anni mi hanno accolta a lavorare come una figlia" ricorda Elisabetta.