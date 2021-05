Molesta i passanti e finisce in questura, appena esce orina per strada

La prima volta il personale della volante intervenuta l'ha solo redarguita verbalmente, sperando che la donna abbandonasse gli atteggiamenti molesti, che avevano spinto i passanti a chiamare la polizia. Sono le 14.15 di giovedì 20 maggio 2021.

Ma non passa nemmeno un'ora che la volante è dovuta tornare in piazza Vittorio Veneto perché la donna continuava a molestare i passanti. A quel punto gli agenti hanno accompagnato la giovane, cittadina romena di 33 anni, in questura, dove è stata sanzionata per ubriachezza molesta.

Ma anche questa volta il comportamento della donna non è rientrato nei ranghi, tanto che, uscita dalla questura, si è messa a orinare nei vicini giardini, nei pressi dell'ingresso del liceo D'Oria. Per sua sfortuna è stata notata dal personale in divisa e sanzionata nuovamente per atti contrari alla pubblica decenza.

Alla donna è stato imposto anche l'allontanamento da pizza Vittorio Veneto per 48 ore.