Meteo, preallerta per le prossime 48 ore

Se sarà allerta gialla, arancione o rossa lo sapremo solo nelle prossime ore. Quello che è certo è che la Liguria si appresta ad affrontare una fase perturbata con maltempo a tratti intenso. Il peggioramento inizierà giovedì 1 ottobre, con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco.

Venerdì peggiora ulteriormente con piogge forti e diffuse, con alte probabilità di temporali organizzati. Uno scenario previsionale, che mercoledì 30 settembre ha portato a disporre la Protezione Civile in stato di preallerta in vista delle prossime 48 ore.

Data l'elevata incertezza dello scenario, questo verrà meglio analizzato con le uscite modellistiche di giovedì, quando saranno disponibili i modelli a più alta risoluzione. Arpal invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti di domani in merito alle possibili allerte meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e Liguria giovedì 1 ottobre

L'approssimarsi di una estesa saccatura atlantica favorisce l'arrivo di masse d'aria umide ed instabili. In serata possibili temporali sparsi con una bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti meridionali in rinforzo fino a forti (50-60 km/h) su ABC e rilievi di DE.

Previsioni meteo di Arpal per Genova e Liguria venerdì 2 ottobre

L'estesa saccatura con sistema frontale associato, tende ad interessare la regione con piogge diffuse con quantitativi fino a molto elevati su ABC, elevati su DE con intensità precipitativa fino a forte, localmente molto forte. Alta probabilità di temporali forti o organizzati. Venti da S-SE in rinforzo durante il corso della giornata con valori fino a burrasca forte su ABC e rilievi di ED, raffiche fino a 90-100 km/h. Mare in aumento fino ad agitato, localmente molto agitato per onda da S con periodo di 7-8 sec. Previste mareggiate estese.

La suddivisione in zone del territorio regionale