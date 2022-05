Meteo Liguria: weekend da piena estate, settimana prossima cambia tutto

Caldo e temperature oltre la media del periodo anche nella nostra regione. "In Liguria si stanno vivendo giornate tipicamente estive - spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com - con temperature oltre la media del periodo e cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. L'anticiclone continuerà a dominare la scena almeno fino a domenica, aspettiamoci un weekend caldo e stabile, con picchi di 30°C nelle aree interne. Caldo che si farà sentire anche per via dell'alto tasso di umidità".

"I cieli risulteranno a tratti parzialmente nuvolosi, con un po' di maccaja (nubi basse) sul Centro-Ponente. Da settimana prossima però è atteso un cambiamento meteo - prosegue Brescia -. Correnti atlantiche più fresche faranno ingresso sulla Liguria, portando tempo instabile tra martedì e mercoledì, con rovesci e temporali sparsi alternati a pause asciutte e soleggiate. Fenomeni a tratti intensi nell'entroterra".

"Atteso un calo termico e possibili mareggiate di Libeccio - spiega l'esperto -. Questo peggioramento non colmerà il deficit idrico e si continuerà a restare in un contesto preoccupante per quanto riguarda la siccità in vista dell'estate".

"Su Genova è atteso un weekend stabile e poco o parzialmente nuvoloso con qualche nube più compatta sui quartieri di Ponente. Le temperature saranno estive, sopra la media del periodo. Ventilato da Sud-Est sulla costa, mare poco mosso. Dalla prossima settimana è previsto un peggioramento con qualche pioggia o temporale alternato a spazi di tempo sereno tra martedì e mercoledì. Fenomeni localmente intensi, specie nell'entroterra. Ventilazione di Libeccio in rinforzo al largo con possibili mareggiate. Temperature in calo", concludono da 3bmeteo.