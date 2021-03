A spasso con mazza da baseball e coltello: due denunce

Nei guai una 24enne di Piacenza e un 39enne genovese: in entrambi i casi sono anche scattate le multe per aver violato le norme anti covid

Due denunce, in operazioni diverse, per possesso ingiustificato di armi nella giornata di domenica 14 marzo 2021. In entrambi i casi sono anche scattate le sanzioni per la violazione delle norme anti covid.

Nel primo caso gli agenti hanno fermato in piazza De Ferrari una vettura con a bordo una 24enne originaria di Piacenza in compagnia di altri tre amici, tutti residenti fuori regione. Il successivo controllo ha consentito agli operatori di trovare la ragazza in possesso di un coltello a scatto e di una pastiglia di sostanza stupefacente del tipo Ketamina. La giovane è stata denunciata per possesso di armi, segnalata come assuntrice di droghe e, insieme ai suo amici, sanzionata per inosservanza alla normativa anti Covid-19.

Nella seconda operazione gli agenti delle volanti hanno “pizzicato”, presso il distributore di Genova Ovest all’una di notte un 39enne genovese che, in compagnia della fidanzata 19enne, ha cercato di giustificare la sua presenza dicendo di dover comprare delle medicine. Dopo i dovuti accertamenti la coppia è stata sanzionata per inosservanza al decreto anti Covid-19 e il 39enne è stato anche denunciato perché teneva in auto una mazza da baseball.