Ambulante abusivo, camion sequestrato e cinquemila euro di multa

Domenica 23 maggio 2021 il personale del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale ha sequestrato in piazza Manin a Castelletto l'autocarro usato da un ambulante per vendere la merce in area interdetta dal Comune, nel caso specifico nell'ambito del territorio del locale centro integrato di via.

La sanzione prevista dalle normative regionali è di 5mila euro. Il mezzo è stato sequestrato perché utilizzato come vero e proprio bancone dal proprietario. L'uomo, che ha perso la licenza di ambulante a Genova a causa delle ripetute inosservanze delle norme, ha presentato richiesta di licenza al Comune di Busalla ed è in attesa dello scadere dei 45 giorni previsti per il diniego o il silenzio assenso.

Oltre al camion sono stati sequestrati 60 mazzi di aglio, 61 angurie e 154 cassette di frutta, consegnate come di consueto a un ente benefico per il consumo.