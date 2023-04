Superbonus, gli edili tornano in piazza: tre cortei in città, sopraelevata chiusa

Sono partiti i cortei degli edili che tornano in piazza per protestare contro il taglio del superbonus.

"Consapevoli dei disagi che andremo ad arrecare - scrivono i lavoratori in una nota - chiediamo comprensione e solidarietà per un problema gravissimo che sta mettendo in crisi molti genovesi e liguri in generale, e per cui siamo 'costretti' a scender per le strade di Genova". Tre i cortei organizzati dal gruppo spontaneo Basta crediti incagliati che, rispetto al corteo del 21 marzo, questa volta ha raccolto il sostegno di Confapi e di Ascomed, Associazione Commercianti Materiale Edile e da Costruzione. Il video

La diretta: la protesta riguarda la città da ponente a levante con, come conseguenza, la paralisi totale del traffico in città. Alle 8.15 di mercoledì 5 aprile, i manifestanti erano in transito in via Puccini a ponente e in corso Europa in direzione della farmacia Ribaldone a levante con destinazione il centro. Per le 9,20 la sopraelevata è stata chiusa per il passaggio del corteo in direzione levante. Alle 10,20 il corteo da ponente si dirige in centro passando per via Gramsci, sottopasso Caricamento. Sopraelevata sempre chiusa in direzione levante. Il corteo da levante passa per via Tolemaide e corso Torino.

I percorsi

Nei punti in cui passano i manifestanti è previsto il blocco del traffico.

PERCORSO 1

Corteo Ponente 1

Ritrovo: via Merano, altezza Coop, ore 7.

Partenza: ore 7,30

Sestri - Cornigliano - ponte di Cornigliano - via Pacinotti - via Avio - piazza Montano - via Cantore - via Milano - via Gramsci - tunnel acquario - corso Aurelio Saffi - arrivati davanti alla Questura, si girerà in viale Brigate Partigiane - punto di riunione con il “Corteo Levante”: davanti al distributore benzina / Aci. Poi nella rotonda davanti alla Fiera riunione anche con “Corteo Ponente 2” che scende da sopraelevata.

PERCORSO 2

Corteo Ponente 2

(indicato per chi viene in autostrada da Savona-Imperia)

Ritrovo: uscita autostrada GeAeroporto, proseguire direzione Guido Rossa e fermarsi in lungomare Canepa, altezza Guardia di Finanza/entrata Porto ore 7,30. Partenza ore 8.

Direzione levante: all altezza dell'elicoidale della sopraelevata, i mezzi più leggeri che possono, saliranno in sopraelevata. Gli altri si accoderanno al "Corteo Ponente 1" di sotto, in via Milano.

Punto di riunione: alla discesa della sopraelevata, nella rotonda della Fiera alla Foce si gira oppure, per chi viene da corso Aurelio Saffi, punto di riunione con altri cortei in viale Brigate Partigiane, davanti al distributore benzina /Aci.

PERCORSO 3

"Corteo Levante"

Ritrovo: uscita autostrada Ge Nervi, direzione Ge - Corso Europa, altezza istituto Don Orione ore 7.

Partenza: ore 7,30

Corso Europa - Brignole - viale Brigate Partigiane -

Punto di riunione con cortei “Ponente 1“ & “Ponente 2“ : in fondo a Viale Brigate Partigiane, davanti al distributore benzina/Aci.

Da qui, tutti insieme, in un unico corteo di mezzi si risalirà viale Brigate Partigiane - all altezza del Teatro /incrocio Corso Buenos Aires, si girerà a sinistra in via Luigi Cadorna - su in via XX Settembre - per le ore 12 circa prevista arrivo in piazza De Ferrari; si proseguirà in via Roma e si cominceranno a posteggiare i mezzi in piazza Corvetto, sul perimetro più esterno della piazza; poi si continuerà a posteggiare giù in via Roma, sempre in fila per uno, in piazza De Ferrari e poi in via XX Settembre.

LA RIUNIONE DEI CORTEI

Per le 12-12,30 è prevista la partenza tutti insieme in corteo a piedi da piazza De Ferrari: via XXV Aprile - piazza Fontane Marose - salita Santa Caterina con arrivo al presidio in piazza Corvetto fino alle ore 15.

Alle ore 15 si risale sui mezzi da Piazza Corvetto:

Gallerie - via Bensa - Piazza Annunziata - Via Gramsci - rotonda sotto al Matitone

- qualcuno salirà in Sopraelevata, e qualcuno invece continuerà sotto, in via Milano - via Gramsci

Per poi convogliare nuovamente tutti nella rotonda della Fiera alla Foce.