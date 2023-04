Taglio superbonus, edili nuovamente in piazza: il percorso del corteo

Dopo il corteo del 21 marzo, gli edili scendono nuovamente in piazza a Genova domani, mercoledì 5 aprile, per protestare contro il taglio del superbonus. A guidare la protesta è il gruppo 'Basta crediti incagliati', gruppo indipendente, apolitico e apartitico nato in maniera spontanea per chiedere risposte alla politica e un passo indietro al governo sul decreto che li riguarda.

Il percorso: il punto di ritrovo per chi è a piedi è in piazza De Ferrari alle ore 10 lato via Roma/via XX Settembre. Arrivato poi anche il corteo dei mezzi, si procederà tutti insieme per andare al presidio in piazza Corvetto. Per chi porta i mezzi, sono stati studiati tre punti di partenza: il primo a ponente è in via Merano, all'altezza della Coop, alle 7. Il secondo a ponente (particolarmente adatto per chi viene in autostrada da Savona e Imperia) è in lungomare Canepa, all'altezza della guardia di finanza/entrata porto, alle 7,30, facilmente raggiungibile per chi esce dalla A10 a Genova Aeroporto. A levante, l'incontro è in corso Europa, all'altezza dell'istituto Don Orione, alle 7. Partendo da questi ritrovi, il corteo si muoverà verso piazza Corvetto. Nei punti in cui passeranno i manifestanti è previsto il blocco del traffico.

Non cambiano le richieste che le imprese edili rivolgono alla politica: "Chiediamo la riapertura dell'acquisizione tramite le società partecipate come Cassa depositi e Poste; di limitare lo sconto massimo applicabile rispetto al valore nominale dei crediti cedibili; di lasciare alle Banche la possibilità di compensare i crediti degli importi pagabili con l'F24 della clientela in modo che sia per loro possibile riprendere le acquisizioni da aziende e 'general contractor'. E ancora il differimento dei tributi in F24 in scadenza di 120 giorni e la proroga dei cantieri avviati al 2024, ritenendo avviati solo i cantieri in cui siano davvero in corso i lavori in modo documentabile".