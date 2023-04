Toti bacchetta gli edili: "Bloccando la città si passa al torto". La replica: "Siamo in ginocchio"

Hanno fatto discutere le dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, arrivate verso l'ora di pranzo, a proposito del triplo corteo di stamattina degli edili contro lo stop al superbonus.

"Sulla necessità di intervenire sui crediti incagliati aiutando le imprese ho già espresso il mio pensiero con grande chiarezza - ha detto Toti -. Bloccare una città, con gravi disagi per lavoratori, imprese e famiglie non è una soluzione e, anzi, trasforma una ragione in un torto. Chi vuole solidarietà deve avere la stessa solidarietà per le vite altrui: ogni dialogo sarà possibile solo quando cesseranno i disagi per i cittadini genovesi".

Al presidente hanno replicato via social gli edili del gruppo "Basta crediti incagliati": "Caro presidente Toti, ci rammarica molto la sua uscita pubblica relativamente alla nostra manifestazione. Noi, cittadini liguri, in ginocchio, abbiamo bisogno del supporto e della solidarietà del nostro presidente per riuscire a difendere il nostro lavoro, quindi il nostro futuro e le nostre famiglie. Con viva e vibrante angoscia".

Parole di condanna all'esternazione di Toti sono arrivate anche dal consigliere comunale Mattia Crucioli (Uniti per la Costituizione): "Esprimendo la massima solidarietà a tutti i lavoratori edili che, per la seconda volta in pochi giorni, sono scesi in piazza a Genova a centinaia per protestare contro i provvedimenti del Governo che mettono a repentaglio l'intera categoria, desidero prendere distanza dalle irricevibili dichiarazioni del presidente Toti che trovo gravemente inadeguate oltre che lesive dei diritti di sciopero e di manifestazione sanciti dalla Costituzione. Il malessere di questi lavoratori è purtroppo solo l'anteprima di una crisi profondissima che vedremo aprirsi nei prossimi mesi. Compito della politica è farsene carico e schierarsi al fianco dei cittadini, non certo quello di condannarli e reprimerli".

Solidarietà ai lavoratori è arrivata anche dal Pd, per voce del senatore ligure Lorenzo Basso: "Senza alternative non si può cancellare il superbonus. Migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Il governo preferisce favorire il lavoro precario e diminuire la trasparenza e la sicurezza con l'autorizzazione dei subappalti a cascata del nuovo codice appalti. Come Partito Democratico avevamo presentato proposte correttive per migliorare il cosiddetto decreto crediti che doveva risolvere i problemi di imprese, famiglie e professionisti alle prese con i crediti incagliati e invece è diventato un pantano, capace persino di peggiorare una situazione già di per sé difficile". Il vice presidente Commissione lavori pubblici e ambiente, nella giornata in cui il decreto crediti verrà votato al Senato, conclude: "Con il decreto n. 11/2023 il governo ha infatti scritto norme che hanno generato nel paese solo confusione, bloccando cessione del credito, sconto in fattura, perpetrando il blocco di lavori e liquidità e, oggi, in sede di conversione in Parlamento sono tornati indietro su molte norme ma senza risolvere i problemi e continuando ad alimentare il clima di confusione e sfiducia".