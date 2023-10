Maltempo e freddo: i migranti della tendopoli di Voltri verranno ospitati nei container di Rivarolo

Dopo l'intensa giornata caratterizzata dallo sbarco dei 63 migranti dalla nave Geo Barents a Genova, la Prefettura ha deciso di spostare a Voltri, nella 'tendopoli' gestita dalla Croce Bianca Genovese, i container attualmente collocati a Rivarolo, in via Negrotto Cambiaso. I moduli abitativi, in vista del clima più rigido, serviranno a sostituire le tende che risultano meno adeguate alle temperature più basse e che. Queste strutture erano finite nei giorni scorsi al centro di polemiche in quanto erano inizialmente previste su un terreno che però è risultato di proprietà di una collaboratrice (poi dimessa) dell'assessora ai Servizi Sociali Lorenza Rosso.

"L’iter, di non immediato completamento - sottolinea la Croce Bianca Genovese - comporta una serie di passaggi tecnico amministrativi e logistici che implicheranno qualche giorno di attesa. Si ribadisce che la gestione di queste operazioni è interamente in capo alla Prefettura di Genova".

Attualmente nel centro ricavato a ponente negli ex cantieri Costaguta sono ospitate 75 persone, di cui 19 uomini arrivati ieri con la Geo Barents provenienti da Bangladesh, Sudan, Nigeria, Senegal, Gambia, Eritrea, Ghana, Ciad, Niger, Costa D’Avorio, Guinea Bissau e Mali, con un’età media di circa 22 anni. Queste ultime persone sono state rifocillate mercoledì sera con una cena servita nella tendopoli: dalle prime informazioni, risultano molto provate per la detenzione in Libia e per i giorni di navigazione; molte recano i segni di percosse e torture riferite nei paesi di partenza.

La Croce Bianca Genovese ha anche ricevuto in affidamento quattro minori non accompagnati che saranno ospitati nella struttura di via Milano, a San Benigno.

Nel frattempo, non si fermano le iniziative volte alla conoscenza e all'integrazione: questa mattina, è previsto che una classe dell’istituto Firpo-Buonarroti di Genova si rechi in visita ai ragazzi di Voltri per donare generi di conforto e generare un momento di confronto con gli ospiti. Sarà un'occasione per ascoltare le loro storie, superare le barriere linguistiche, trasmettere qualche parola nuova e ampliare la conoscenza reciproca sotto la guida degli insegnanti.

In più, per far fronte all'emergenza freddo nella tendopoli, anche la Croce Rossa di Arenzano si mobilita con una raccolta straordinaria di alimenti e vestiario uomo invernale in buono stato nella giornata di sabato 21 ottobre presso la sede di via Negrotto Cambiaso dalle 9 alle 17.