Migranti a Voltri, tendopoli allagata dopo una mattinata di pioggia

Questa mattina, 23 settembre, si è tenuto un sopralluogo dei consiglieri di maggioranza del municipio VII Fulvia Musso, Simona Vallarino, Stefano Dramis, Stefano De Luigi e dall'assessore Davide Siviero al Centro Smistamento di Voltri, ex Cantiere Costaguta, per verificare le condizioni in cui sono stati sistemati i migranti.

Il sopralluogo ha coinciso con le forti piogge, che ha colpito il ponente. "Non è stato quindi difficile - si legge in una nota - notare le criticità di questo sito, dalla copertura compromessa alle pesanti infiltrazioni d'acqua dovute allo stato di abbandono dei locali. In pochi minuti, infatti, il locale che accoglie alcune tende assegnate ai migranti (altre si trovano all'aperto, nella zona antistante) si è allagato davanti ai nostri occhi".

"Anche i cavi elettrici - proseguono i consiglieri -, approntati per l'occasione, parevano poter essere compromessi dal flusso idrico. Altre problematiche rilevate sono legate alle modalità di accoglienza sia in termini di sicurezza, che in tema di dignità umana".

"Tali condizioni precarie - concludono -, peraltro già segnalate dal gestore Croce Bianca Genovese, non rendono dignità a queste persone destinate dalla Prefettura nella nostra città dopo l'approdo in Italia. È ferma intenzione del Municipio dare forza a queste segnalazioni, rendendole proprie impegnandosi nella risoluzione di altri bisogni e fattive necessità di minor portata ma di più immediata soluzione".