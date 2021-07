Lerici, bimbo precipita dalla finestra. In elicottero al Gaslini: "Condizioni gravissime"

La Direzione Sanitaria dell'Istituto Gaslini ha informato che "Il bambino è arrivato all'ospedale in coma e si trova ricoverato in Terapia Intensiva"

È stato trasportato in ambulanza dall'aeroporto all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 5 anni che è precipitato dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano di un palazzo a Lerici. Il piccolo, dopo essere stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di La Spezia è stato prelevato dall'elisoccorso e portato d'urgenza a Genova.

La Direzione Sanitaria dell'Istituto Gaslini ha informato che "Il bambino è arrivato all'ospedale in coma e si trova ricoverato in Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l'estensione delle lesioni e la prognosi è riservata".

Sul luogo dell'evento si sono recati i carabinieri del comando provinciale per ricostruire la dinamica dell'incidente.