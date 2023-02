Allarme ladri acrobati: tavolo con Comune, carabinieri e polizia locale

Un tavolo tra Comune, carabinieri e polizia locale per fare il punto sulla sicurezza e migliorare il coordinamento tra forze dell'ordine al fine di mettere fine ai furti in appartamento: così, la questione dei ladri acrobati, è stata affrontata in settimana dall'amministrazione di Cogoleto.

I malviventi, nelle ultime due settimane, hanno svaligiato sei appartamenti arrampicandosi su grondaie e ponteggi ed entrando nelle case la sera o di notte, arraffando tutto quello che possono, mentre i proprietari sono assenti o dormono. Privilegiando - contrariamente a quanto si possa pensare - i piani alti (arrampicandosi fino al quinto di un palazzo in un caso), e dileguandosi poi a piedi con tutta probabilità. Non è la prima volta negli anni che la cittadina subisce le incursioni di ladri: l'ipotesi è che, con un entroterra esteso, possano contare su diverse vie di fuga.

C'è poi il sospetto non irrilevante che i ladri approfittino di un sistema di videosorveglianza assente, ma il sindaco Paolo Bruzzone precisa: "Il sistema esiste ed è in via di ripristino, solo in parte non è funzionante. Abbiamo stanziato diverse risorse in questi anni per ripristinare tutta la videosorveglianza in paese perché quando ci siamo insediati abbiamo visto che c'era l'infrastruttura ma non era pienamente funzionante: c'è dunque un piano di recupero, ma ci sono ritardi nella consegna di alcuni componenti. In sintesi, parte del sistema è stata ripristinata e funziona correttamente con anche telecamere in grado di leggere le targhe delle auto, parte è in corso d'opera, poi è previsto un ulteriore potenziamento che verrà finanziato successivamente".

Per quanto riguarda il caso dei ladri, "c'è attenzione da parte nostra - spiega Bruzzone - i dati sui furti non si sono discostati molto rispetto agli anni scorsi, ma comunque in settimana sono state fatte riunioni per migliorare la connessione tra polizia locale di Cogoleto e carabinieri di Arenzano al fine di potenziare il controllo del territorio, effettuando un'azione di contrasto alla criminalità".

A proposito di sinergia tra forze dell'ordine, a Cogoleto si parla ormai da anni della questione della mancanza di una stazione dei carabinieri, che c'era ma che è stata chiusa nel 2014: adesso il riferimento principale per il territorio è la sede della compagnia di Arenzano, nonostante in passato siano già state raccolte firme, scritte lettere al Ministero della Difesa e presentate interrogazioni in Parlamento per riavere una stazione anche a Cogoleto.