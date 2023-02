Case svaligiate da una banda di ladri acrobati: due furti al giorno

Si arrampicano su grondaie e ponteggi, entrano nella case la sera o di notte e arraffavano tutto quello che trovano, mentre i proprietari sono assenti o dormono.

Non temono le altezze i ladri acrobati che nelle ultime settimane stanno mettendo a segno una serie di colpi a Cogoleto. Anche un paio di furti al giorno, sei in totale finora. Gli ultimi in via XII Ottobre e in via Belvedere. Tutti hanno una caratteristica simile: la banda predilige i piani alti, anche il quinto piano di un palazzo in un caso.

Portano via oro, orologi e denaro e probabilmente si dileguano a piedi. È questo il sospetto dei carabinieri che da giorni stanno cercando di sgominare la banda con degli appostamenti, i militari devono utilizzare tecniche investigative classiche perché nel Comune non è attivo un sistema di videosorveglianza da cui poter recuperare frame utili all'identificazione dei ladri.