Ispezioni ponte De Nicolay: in arrivo interruzione della linea ferroviaria

Sarà necessaria l'interruzione della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, presumibilmente tra fine gennaio e inizio febbraio, per le ispezioni che riguardano il ponte di via De Nicolay, a Pegli.

Dell'odissea del ponte si è nuovamente parlato in consiglio comunale: la prima volta nell'ottobre 2022, poi nel luglio e nell'ottobre 2023 e infine ieri - martedì 16 gennaio - sempre per il medesimo problema. In sostanza il ponte, dopo un intervento di manutenzione a cura di Rfi, era stato chiuso ai mezzi pesanti che adesso devono fare un giro alternativo. Compresi i bus, costretti a passare per una strada stretta e senza marciapiedi per i pedoni.

Le prime ispezioni necessarie sul ponte, per capire se si potrà tornare alla normalità, avrebbero dovuto tenersi prima tra agosto e settembre, poi a novembre, ma i tempi si sono allungati anche a causa della difficoltà di mettere d'accordo diversi enti tra cui Rfi (il manufatto è a scavalco della ferrovia) e la Soprintendenza.

A insistere sul tema, il consigliere comunale Paolo Gozzi (Vince Genova): "Quali novità sulle ispezioni sul ponte? Sono necessarie per definire la capacità di carico del ponte e ripristinare l'originario percorso delle linee Amt collinari, quanto mai urgente".

"Le prescrizioni non sono state ottemperate - informa l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - e già non è facile ottemperarle quando si ha a che fare con un solo ente, quando si ha a che fare con ferrovie la vicenda si complica. Forse è la volta buona e nei giorni scorsi mi sono consultato con l’architetto Angela Imbesi che si occupa del progetto: mi ha detto che sono state riaggiornate le date che era state fornite dai tecnici nella convenzione".

Dunque un nuovo cronoprogramma: "A fine dicembre è stato dato mandato a una ditta specializzate ed è in corso il coordinamento con ferrovie: sono necessarie delle ispezioni intradosso che devono essere condivise con queste ultime e questo comporterà l’interruzione della linea Genova-Ventimiglia. La data dello svolgimento di questi lavori sarà tra fine gennaio e i primi di febbraio" sottolinea Avvenente, dicendo che avviserà quando inizieranno i lavori.