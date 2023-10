Ponte De Nicolay vietato agli autobus: si allungano i tempi per tornare (forse) alla normalità

I tempi per capire se ponte De Nicolay, nel cuore di Pegli, potrà tornare alla viabilità di un tempo si allungano, con le ispezioni che verranno effettuate a novembre. Il ponte, dopo un intervento di manutenzione a cura di Rfi, era stato chiuso ai mezzi pesanti che adesso devono fare un giro alternativo. Compresi i bus, costretti a passare per una strada stretta e senza marciapiedi per i pedoni.

Ancora una volta, a chiedere spiegazioni in consiglio comunale è Paolo Gozzi di Vince Genova. A luglio la giunta aveva confermato che le prime ispezioni sul ponte si sarebbero tenute tra agosto e settembre, per poi effettuare successive prove sul ponte.

Ma a che punto siamo? "Purtroppo - spiega l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - c’è stato qualche ritardo dovuto alla difficoltà di reperire il materiale progettuale, trattandosi di un’opera molto vecchia di cui non è stato facile recuperare le cartografie e le planimetrie relativamente alla parte civile della struttura. Ciò ha comportato il rinvio delle attività di ispezione sull’impalcato ferroviario che saranno eseguite entro il mese di novembre. Le operazioni saranno condotte in accordo con Rfi, perché il manufatto è a scavalco della ferrovia, e con la Soprintendenza, visto che è vetusto. L'intervento è stato inserito nelle ispezioni previste su tutti i ponti della città".

"Non perdete ulteriori giorni - è stata la richiesta di Gozzi - perché permane una situazione di pericolosità". Le strade che devono percorrere gli autisti dei mezzi pesanti, infatti, hanno curve strette e senza marciapiede.