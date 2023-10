Incrocio via Barabino, ancora uno schianto

Un altro incidente in via Carlo Barabino alla Foce, dove da tempo alcuni residenti chiedono provvedimenti per la sicurezza stradale all'incrocio con via Cipro e via Finocchiaro Aprile. Intorno alle ore 11:45 di sabato 14 ottobre 2023 l'impatto violento ha coinvolto due scooter che sono finiti sul marciapiede. I due conducenti sono volati a terra, dalle prime informazioni ricevute dalla polizia locale non sarebbero rimasti coinvolti anche pedoni all'attraversamento pedonale o a passeggio sul marciapiede. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e due ambulanze della Croce Bianca Genovese. I due feriti sono stati trasportati al San Martino in codice giallo e al Galliera in codice verde. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico della zona, sul posto anche la polizia locale per i necessari accertamenti.

Giovedì 12 ottobre c'era stato un altro incidente allo stesso incrocio tra via Barabino e via Cipro. Dopo lo schianto contro un'auto, una moto era piombata sui pedoni in via Barabino falciando tre persone, tra cui una bambina trasportata al Gaslini. Bilancio totale sette feriti, di cui due gravi. Sui gruppi social di quartiere molti cittadini avevano segnalato i continui incidenti chiedendo provvedimenti da parte del Comune. Qualcuno proponeva il semaforo, altri dei dossi o dei rallentatori ottici o sonori.

Era intervenuto anche Luca Rinaldi, assessore alla sicurezza e alla mobilità del Municipio Medio Levante, che aveva fornito alcuni aggiornamenti: "È già prevista la semaforizzazione dell’attraversamento pedonale in via Barabino all’altezza di Via Cipro/ Via Finocchiaro Aprile - aveva scritto -. Il Ministero dei Trasporti ha già finanziato l’opera che, insieme ad altre diffuse sull’intero territorio cittadino, era stata ritenuta prioritaria dal Comune su indicazione del Municipio Medio Levante. A inizio del 2024, i lavori verranno formalmente affidati ad Aster che dovrebbe eseguirli e terminarli nel corso dello stesso anno. Dopo l’affidamento dei lavori, potremo essere più precisi riguardo alla tempistica. Nel nostro Municipio, con questa linea di finanziamento, si semaforizzerà anche l’attraversamento in via Brigata Liguria e si potenzieranno anche due attraversamenti in via Cavallotti e in via Pisa. Senz’altro, un semaforo non sarà la panacea di tutti i mali ma, allo stato, è la migliore soluzione tecnica a protezione del traffico pedonale, più di una rotatoria, di un dosso, di un rallentatore ottico o di una banda sonora. Poi, è chiaro che se un soggetto va a 100 km/h e brucia i rossi nessuna soluzione tecnica potrà mai fermarlo". L'assessore aveva poi spiegato che anche altri attraversamenti ritenuti pericolosi saranno potenziati con altri fondi e che, nella stragrande maggioranza delle strade genovesi, è normativamente impossibile l’installazione di rallentatori di velocità 'fisici', quali i dossi che tanti suggeriscono.