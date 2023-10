Moto sui passanti dopo l'incidente, due persone in rosso, ferita anche una bambina

Scene di terrore alla Foce dove, dopo lo schianto contro un'auto, una moto è piombata sui pedoni in via Barabino falciando tre persone tra cui una bambina trasportata al Gaslini.

Ma il bilancio totale è di sette feriti di cui due gravi: sono finiti in codice rosso il conducente e il passeggero della due ruote trasportati dall'ambulanza 284 della Nuova volontari Moresco al San Martino, in giallo invece gli occupanti dell'auto ricoverati dalla Croce Bianca Genovese al Galliera.

Mobilitazione delle ambulanze accorse da più punti della città e dell'automedica Golf 1 che ha prestato i primi soccorsi, sul posto anche la pattuglia dell'infortunistica della polizia locale che dovrà rilevare la dinamica dell'incidente. Secondo quanto finora appreso, l'auto avrebbe compiuto una manovra non consentita e il conducente dello scooter non avrebbe frenando in tempo, lo schianto è stato talmente forte da far proiettare la moto su alcuni pedoni che stavano attraversando sulle strisce e altri che si trovavano sul marciapiede.