Incidente tir-auto sulla A10, casello chiuso e disagi

Incidente in autostrada intorno alle 13 di lunedì 19 settembre 2022. Poco dopo il casello di Genova Pra' un tir ha tamponato un'automobile.

Dalle prima informazioni non risultano esserci feriti gravi, il casello è stato chiuso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e Autostrade ha consigliato di entrare a Pegli per chi viaggia verso Genova e ad Arenzano per chi deve muoversi verso il ponente e Ventimiglia.

Il casello è stato poi riaperto, inevitabili le ripercussioni sul traffico,