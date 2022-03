Scontro auto-moto a San Fruttuoso, centauro ferito

Un'auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 15.30 di lunedì 7 marzo 2022 in via Torti a San Fruttuoso. Ad avere la peggio, come sovente accade in questi casi, è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa e la polizia locale per i rilievi del caso. Il ferito è stato caricato sulla tavola spinale in modo da immobilizzarlo e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Qualche ripercussione sul traffico, che è tornato scorrevole non appena sono stati rimossi i veicoli incidentati. Lo scooter, un Honda Cn 250, ha subito pesanti danni, come si evince dalla foto sopra.