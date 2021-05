Incidente a Rossiglione, due feriti e strada bloccata

Incidente nel pomeriggio di lunedì a Rossiglione, in località Battura: il bilancio è di due feriti e di una viabilità bloccata per circa due ore, il tempo necessario alle operazioni di soccorso, con deviazione su una stretta strada privata.

I feriti, una coppia di pensionati, sono stati portati in codice giallo all’ospedale Galliera: le loro condizioni non sono gravi. Più complessa la situazione viabilità, come fatto notare anche dallo stesso Comune di Rossiglione.

«Strada Costa di Ovada-Terma riaperta alla circolazione anche nel tratto dell'incidente - ha fatto sapere l’amministrazione intorno alle 17 - Il sindaco ha preso immediatamente contatti col prefetto per segnalare quanto accaduto, ennesima conseguenza della situazione che si protrae ormai da oltre 18 mesi e che non è stata gestita da enti che ne avrebbero avuto la competenza, enti ben diversi dal nostro Comune che era ed è qui sotto la pioggia».