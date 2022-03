Motociclista precipita in una scarpata, in codice rosso al San Martino

Grave incidente questa mattina a Rapallo sulla strada provinciale della Crocetta. Erano le 7.30 quando un motociclista forse per evitare un furgone in piena curva è precipitato in una scarpata facendo un volo di quattro metri e finendo sui rovi.

La centrale del 118 ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco mentre sul posto sono arrivati una squadra di pompieri da Rapallo, l'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo e l'automedica Tango 2.

Il 40enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.